Koronan surullinen päätös pieksämäkeläisellä puutarhalla: 40 vuoden työ valuu hukkaan karanteenimääräyksen takia – "Tämä on käytännössä konkurssi"

Yritys: Suurin osa tartunnan saaneista oireettomia

– Tilanne on huono, mutta näistä 64:stä on vain kolme sellaisia, joilla on mitään merkkejä. Todennäköisesti näistä (tartunnoista) iso osa on aktiivisia, mutta kun he ovat nuoria ihmisiä, niin se ei näy missään. He ovat ihan terveitä, yrittäjä Erkki Savolainen kertoo.