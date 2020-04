Koronan pahin isku Suomen teollisuudelle on vasta tulossa –metsäteollisuus on UPM:n Pesosen mukaan valmis olemaan Suomen talouden kivijalka

– Mitä teollisuuteen tulee, niin pahin isku on vasta edessä. Nyt on nähty, että teollisyritysten tilauskannat ovat kannatelleet niitä ihan hyvin vielä tässä alkuvuodesta, mikä on ollut ihan luonnollista tälle toimialalle, hän sanoo.

Metsäyhtiö UPM:n liikevoitto väheni

– Meidän ensimmäisen neljänneksen tulos oli edelleen hyvä. Meidän liikevoittomme oli 279 miljoonaa, joka on 12 prosentin liikevoittomarginaalina. Meidän tase on erityisen vahva. Meillä ei ole velkaa yhtiössä. Meillä on hyvä hankkeet liikkeellä. Päähankkeet ovat Uruguayssa ja Saksassa, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo.

– Suomessa metsäteollisuus on kivijalka edelleen. Me on pantu taseet kuntoon me on pantu tuotannon tehokkuudet kuntoon ja me on huolehdittu kannattavuudesta, joka tarkoittaa, että me ollaan valmiita tällaiseen kriisiin, Pesonen sanoo.