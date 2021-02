Koronalingoksi muuttunut telakka pysyy kiinni Raumalla – tartuntoja todettu jo 240

Rauma Marine Constructionsin mukaan kaikki telakka-alueella työskentelevät eli noin tuhat työntekijää on testattu koronan varalta. Tämän viikon aikana positiivisia testituloksia on todettu 240. Sairastuneet on asetettu eristykseen. Sairastuneita ei tällä hetkellä ole sairaalahoidossa.