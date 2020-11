Koronakriisi jakoi pörssiyhtiöt voittajiin ja häviäjiin – katso Suomen suurimmat nousijat ja laskijat

– Maskien vaikutus on enemmänkin symbolinen. Tulosparannus on tullut pyyhintätuotteiden kysynnän kasvusta, Tamminen sanoo.

– Siivous- ja desinfiointipuolella kysyntä on läpi linjan kasvanut, Tamminen kertoo.

Suurimmat häviäjät saattavat kohota nousukärkeen koronan hellitettyä

Nordean päästrategi Antti Saari arvioi, että osakurssien jyrkissä nousuissa ja laskuissa on tapahtunut jonkin verran ylilyöntejä. Hänen mukaansa sijoittajat ovat ehkä liian pitkälle ajatelleet, että korona-ajan käytännöt jatkuvat tästä ikuisuuteen.

– On tullut selkeä jaottelu markkinoilla koronavoittajiin, selviytyjiin ja koronahäviäjiin. Sitten, kun ajat muuttuvat lähemmäksi normaalia, käy helposti niin, että ne jotka kärsivät koviten, mutta ovat onnistuneet pysymään pystyssä, ovat kovimmassa nousukärjessä, Saari ennakoi.

Saari huomauttaa kuitenkin, että samalla toimialallakin on yhtiöitä, jotka ovat menestyneet hyvin tai huonosti.

Matkustukseen liittyvien yhtiöiden lasku saattaa olla pysyvä ilmiö

Toimialoilla on myös erilaisia rakenteellisia tekijöitä, joiden muutosta korona on kiihdyttänyt. Muun muassa vähittäiskaupassa verkkokaupan merkitys on kasvanut huimasti.