Korona-ajan pörssissä huima ero rakettien ja sukeltajien välillä – Suominen +81 prosenttia, Stockmann –62 prosenttia

Listan toisessa päässä yrityssaneeraukseen hakeutuneen Stockmannin vaihdetumpi B-osake on syöksynyt samaan aikaan 62,1 prosenttia.

Lentoliikenne on toimialoista joutunut kärsimään eniten koronasta, joten Finnairia on löylytetty 36,2 prosentin kurssilaskulla.

Analyysiyhtiö Inderesin strategi Juha Kinnunen arvioi, että Suomisen nousun takana on kuitukankaiden kasvanut tarve korona-aikana sekä yhtiön omat parannustoimet. Suomisen kuitukankaista valmistetaan muun muassa siivoamisessa käytettäviä kankaita.

Kaupan alan yritykset ovat myös selvinneet hyvin lukuun ottamatta Stockmannia. Keskon B-osake on kohonnut 10,4 prosenttia ja Tokmannin 18,2 prosenttia. Myös Musti kuuluu erikoistuneen vähittäiskaupan piiriin.

– Keskon pitääkin olla vahva. Ruokakauppa käy aina kaikissa tilanteissa, Kinnunen sanoo.

Lääkeala on luonnollisesti hyötynyt koronasta. Perjantaina osavuosituloksensa julkaisseen Orionin liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 85 prosenttia vuoden takaisesta. Orionin osake on noussut 26,8 prosenttia.

Sen sijaan terveysalan yritykset Terveystalo ja Pihlajalinna ovat pudonneet tukevasti miinukselle.

Osakekurssien kehitys on mennyt ristiin toimialojen sisällä

Koronakärsijöiden ja -voittajien lisäksi osakekurssien kehitys on mennyt ristiin myös toimialojen sisällä. Näin on tapahtunut esimerkiksi konepajateollisuudessa ja metsäteollisuudessa. Hissivalmistaja Koneen osake on kohonnut 28,4 prosenttia, mutta laivamoottoreita ja voimaloita valmistavan Wärtsilän B-osake on pudonnut 19,7 prosenttia.

– Koneella on erittäin merkittävä huoltopuoli. Hissit pitää lakisääteisesti huoltaa. Lisäksi Koneen tilauskanta on erittäin vahva, ja Kiinan rakentaminen elpyi myös koronasta nopeasti, Kinnunen sanoo.

Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa hieman vuoden takaisesta. Wärtsilän vertailukelpoinen liikevoitto laski puolestaan 51 prosenttia.Perjantaina osavuosituloksensa julkaisseen Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth pääsi kertomaan tulostiedotteessa myönteisestä kehityksestä.

– Tilaukset kehittyivät erittäin positiivisesti Kiinassa ja joissain Euroopan maissa, mutta laskivat huomattavasti muualla. Liikevaihtomme oli vakaa. Huoltoliiketoiminta on välttämättömäksi määriteltynä palveluna jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä, Ehrnrooth sanoi tulostiedotteessa.

Sen sijaan osavuosituloksensa perjantaina niin ikään julkaisseen Wärtsilän konsernijohtajalla Jaakko Eskolalla oli synkempää kerrottavaa. Eskolan mukaan koronaviruspandemian haitallinen vaikutus sekä omaan että asiakkaiden toimintaan kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi selvästi saatujen tilausten laskuna kaikissa liiketoiminnoissa.

Metsäyhtiöille kartonki tuo menestystä

Metsäteollisuudessa UPM:n osake on rytissyt 13,4 prosenttia alaspäin. Stora Enson vaihdetumpi R-osake on pysynyt ennallaan, ja Metsä Boardin B-osake on noussut 14,6 prosenttia. Syytä osakkeiden erilaiseen kehitykseen voi hakea yhtiöiden tuotantorakenteesta.

– Vahvasti yksinkertaistettuna paperi on tullut alas ja kartonki on ollut toistaiseksi voittajien joukossa, Inderesin Kinnunen arvioi.

UPM on leimallisesti paperiyhtiö. Stora Enso valmistaa paperia ja kartonkia. Metsä Board on puhdas kartonkiyhtiö.Kartonki menee pakkaamiseen, ja korona-aikana verkkokaupan paketit ovat vilisseet asiakkaille. Kartongin loppukäyttäjä Verkkokauppa.com onkin pörssin kovimpia nousijoita. Yhtiön osake on hurjastellut 57,1 prosenttia ylöspäin.

Kansanosakkeet menestyneet suhteellisen hyvin

Toimialoista lihayhtiöt ovat pärjänneet kohtalaisen hyvin.

Etätyöaikana on kokattu kotona. HKScanin osake on ponnistanut ylöspäin 15,1 prosenttia ja Atrian osake 9,6 prosenttia.

Sen sijaan media-alan yritysten osakkeet ovat kärsineet. Muun muassa Sanoma on peruuttanut 13,2 prosenttia ja Alma Media 11,9 prosenttia. Sanoma on STT:n pääomistaja.

Alaspäin ovat tulleet myös pankit. Nordea on miinustellut 6,9 prosenttia, Aktia 13,2 prosenttia ja Oma Säästöpankki 4,3 prosenttia.

Rakennusyhtiöiden osakkeet ovat niin ikään olleet alamaissa. Vaikeuksissa muutenkin olevan SRV:n osake on romahtanut 35,8 prosenttia, mutta myös YIT:n osake on tullut 18,7 prosenttia alaspäin.