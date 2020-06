Koronakevät pienensi yrittäjien työeläkemaksuja – myös ylisuuria maksuja esiintyy varsinkin eläkeikää lähestyvien yrittäjien joukossa

– Tässä joukossa on mukana yrittäjiä, joiden toiminta on päättynyt joko tilapäisesti tai kokonaan koronan vuoksi, Kangaskoski kertoo.

Kangaskosken mukaan Suomessa on noin 280 000 yrittäjää, joista YEL-vakuutettuja on reilu 210 000.

YEL-vakuuttaminen koskee 18–67-vuotiaita yrittäjiä, jotka ovat työskennelleet yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja joiden työpanoksen arvo on vähintään 7 958,99 euroa vuodessa.

Kolme viidestä yrittäjästä alivakuuttaa

Kolmella viidestä yrittäjästä YEL-työtulo on toteutuneita tuloja pienempi. Alivakuuttaminen on usein varsin suurta: puolella alivakuuttavista yrittäjistä

Pienien YEL-eläkemaksujen taustalla on Nivalaisen mukaan monia syitä. Yleisin syy on se, ettei yrittäjällä ole varaa maksaa suurempaa vakuutusmaksua.

Toiseksi yleisin syy on epäluottamus eläkejärjestelmään, eli yrittäjä ei usko kuitenkaan saavansa riittävää eläkettä.

– Monella on myös aikomus työskennellä eläkkeen rinnalla ja näin paikata alhaista eläkettä. Osalla yrittäjistä on yksityinen eläkevakuutus, ja osa aikoo myydä yrityksensä eläkkeelle siirtyessään ja saada näin taloudellista turvaa eläkeajalle.

Nivalaisen mukaan alivakuuttaminen on yleisintä nuorilla yrittäjillä, matalasti koulutetuilla yrittäjillä, yksinyrittäjillä sekä yrittäjillä, joilla on niukka toimeentulo. Alivakuuttajissa korostuvat myös yrittäjät, joilla on selkeästi suuret tulot.