Koronaa, influenssaa ja RS-virusta – tämä on vuodenvaihteen epidemiatilanne

– Tällä hetkellä väestössä kiertää useita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia. Raportointimäärien perusteella influenssa A- ja koronavirus ovat edelleen korkealla tasolla lähes koko maassa. Myös RS-virusta on liikkeellä, kertoo THL:n erikoistutkija Erika Lindh STT:lle sähköpostitse.



Lindhin mukaan A-influenssan epidemiahuippu on vielä edessä. Koronaviruksen epidemiapiikki ohitettiin marraskuun lopulla, ja tällä hetkellä pahin koronaepidemia näyttäisi olevan hiipumassa. RS-viruksen tapausmäärät taas ovat kasvussa.



– Sekä influenssa A:ta että koronavirusta esiintyy yli epidemiarajan lähes koko maassa, Lindh kertoo.



THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo STT:lle sähköpostitse, että koronarokotteita on syksyn ja syystalven aikana annettu yhteensä noin 900 000 annosta.



– Määrä on ehkä hieman alakanttiin, sillä tiedonsiirrossa on edelleen jonkin verran puutteita yhdeltä isolta paikkakunnalta ja joiltakin pieniltä paikkakunnilta, Nohynek sanoo.



Syystalven koronarokotekattavuus on 60 prosenttia 80 vuotta täyttäneillä, 54 prosenttia 65–79-vuotiailla, 4,3 prosenttia 18–64-vuotiailla ja 0,1 prosenttia alle 18-vuotiailla.



Influenssarokotteita oli annettu joulukuun 23. päivään mennessä yhteensä lähes 1,6 miljoonaa, joista runsas kaksi kolmasosaa julkisella sektorilla. Tällä hetkellä influenssarokotteen kattavuus on 27 prosenttia alle 7-vuotiailla, 7 prosenttia 7–17 -vuotiailla, 20 prosenttia 18–64-vuotiailla ja lähes 60 prosenttia 65–79 -vuotiailla ja 63 prosenttia 80 vuotta täyttäneillä.