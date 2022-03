Korona vei sairaalaan viikonloppuna 64 uutta potilasta – uusia koronakuolemia raportoitiin pitkän viiveen takia jopa 184

Sairaalahoidossa on 831 potilasta, joilla on todettu koronatartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä 35 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronaa sairastavien kokonaismäärä on noussut perjantaista 64 potilaalla. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kolmella.