Korona-aika pitää huvipuistot toistaiseksi kiinni – jatkossa laitteisiin vain saman perhekunnan jäseniä: "Toiveena on, että juhannuksen jälkeen pääsisi varovaisesti avaamaan"

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin seisoo kuvattavana pääporttien takana. Viesti on selvä, tänne ei yleisö vielä pääse.

– Tähän mennessä se on tarkoittanut ensimmäisenä sitä, että meidän 650 nuorelle kausityöntekijälle ei ole vielä voitu tarjota työpaikkaa. Normaalisti he olisivat tässä vaiheessa jo koulutuksissa ja valmiina lauantaina aloittamaan työt, Adlivankin sanoo.

– Meillä on alkukaudesta todella paljon erilaisia luokkaretkiä ja yritystilaisuuksia. Ne on jouduttu perumaan. Osa on saatu siirrettyä syksyyn, mutta jo tässä vaiheessa puhutaan miljoonien tappioista.

Linnanmäen vuotuinen liikevaihto on 30 miljoonaa euroa.

– Me olemme toki laskeneet, mitä se tarkoittaa, jos emme pääse koko kautena avaamaan. Se on tietenkin iso rahallinen menetys.

– Suremme jo valmiiksi sitä, että Lasten Päivän Säätiö, joka toimii Linnanmäen taustalla, jakaa joka vuosi 4,5 miljoonan avustuksen lastensuojelutyölle. Tämä avustus voi jäädä jakamatta. Sillä on suuria vaikutuksia suomalaisille lapsiperheille.

Särkänniemessä sama tilanne

Kukaan ei vielä tiedä, milloin huvipuistot saadaan auki. Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä myöntää, että tulevaisuus on epävarma.

– Epävarmuutta on meidän viidensadan kausityöntekijän työpaikoista ja toki meidän vakituisten työntekijöiden työpaikoista.

Näillä näkymin tulossa onkin lomautuksia, jotka kestävät toistaiseksi.

Laitteisiin perhekunnittain

Kun Särkänniemen huvipuisto avataan, mikä siellä on erilaista normaaliin verrattuna?

– Meillä on suunnitelmat pitkällä, mutta haluamme käydä ne vielä läpi viranomaisten kanssa, Miikka Seppälä sanoo.

Seppälä kertoo jotakin mietittyjä muutoksia.

– Jonottaminen toteutetaan sillä tapaa, että asiakkaiden ei ehkä tarvitse olla jonossa. Jos niin sanottu lähijono kuitenkin on, niin siinä turvavälit täyttyvät.

Huvipuistot, teemapuistot ja vesipuistot pitävät nyt tiiviisti yhteyksiä. Niin Särkännimestä kuin Linnanmäeltä kerrotaan, että huvipuistojen avautuessa laitteisiin mennään perhekunnittain.

– Käsidesiä pitää olla paljon ja lisää käsienpesupaikkoja. Niitä pitää puhdistaa säännöllisesti. Turvavälejä pitää varmistaa ja vain omaan perhekuntaan kuuluvat olisivat samassa huvilaitteessa, luettelee Linnanmäen Pia Adlivankin.

Huvipuisto ei ole massatapahtuma

Molemmat toimitusjohtajat vertaavat huvipuistoa pienoiskaupunkiin.

– Huvipuisto ei ole massatapahtuma, vaan pienoiskaupunki, jossa on paljon erilaisia kaupunginosia, puistomaisia tiloja ja tosi paljon tilaa. Me olemme paikka, jossa on paljon useita paikkoja, kuvailee Miikka Seppälä.

– Me voimme hyvin rinnastua kaupunkipuistoihin tai kaupunginosiin, koska olemme ulkona ja meillä on monia erilaisia toimintoja puistossa. Ei ole ole yhtä yksittäistä tapahtumaa, vaan monta pienempää tapahtumaa, sanoo myös Pia Adlivankin.

Kesän aukiolosta tietoa toukokuussa

Huvipuistojen saati muiden perhekohteiden aukiolosta ei ole vielä tietoa. Linjauksia on luvassa toukokuussa.

– Haluamme aukaista heti, kun se on mahdollista, mutta haluamme tehdä sen terveys, turvallisuus ja lapset edellä. Me luotamme suomalaisiin viranomaisiin ja asiantuntijoihin, Miikka Seppälä sanoo.

– Me niin toivomme, että pääsemme avaamaan esimerkiksi kesäkuussa. Suomen hallitus on luvannut 3.5. linjata myös huvipuistojen toiminnasta, ja me odotamme sitä päätöstä.