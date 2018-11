Korkeasaaren villieläinsairaala sai harvinaisen vieraan: Sivullinen toi maasta löytämänsä vaaleakiitäjän hoitoon – "Toivottavasti se ymmärtää lentää takaisin etelään"

Korkeasaaren kuraattori Ville Vepsäläinen kertoo MTV Uutisille, että villieläinsairaalaan tuotu lintu vaikuttaa virkeältä, mutta on laihanpuoleinen.

– Lintua tunnustellessa rintalasta tuntuu läpi, joka tarkoittaa, että lintu on laihassa kunnossa. Painoa sillä oli noin 28 grammaa. Linnun pitää saada arviolta viisi grammaa painoa lisää, ennen kuin se voidaan päästää takaisin luontoon.

Vaaleakiitäjä on tervapääskyn sukulaislaji, joka muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon Suomen luonnossa esiintyvää lintulajia. Vaaleakiitäjää tavataan Välimeren alueella ja Lähi-Idässä. Tervapääskyn tavoin lintu talvehtii Afrikassa.

Vaaleakiitäjällä on tervapääskystä poiketen iso, vaalea kurkkulappu, linnun yleisväri on vaalea, hiekanruskea ja sillä on hyvin vaalea pää, josta erottuu silmän seutu.