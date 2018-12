Korkeasaaressa avattiin uusi ilvestarha – Varovainen Mirkku kömpi uteliaana uuteen kotiinsa

Työläs projekti on saatu nyt päätökseensä ja paikan päälle avajaisia oli tullut juhlistamaan niin Korkeasaaren henkilökuntaa, uteliaita asiakkaita kuin median edustajiakin.

– Tämä on tällainen "grand open" tällaiselle puolentoista vuoden projektille. Ilves saatiin siirrettyä noin viikko sitten tänne ja se pääsi nyt sitten korkkaamaan uuden tarhan, kertoo eläinhoitaja Jonne Stenroth.

Stenrothin mukaan on hyvin normaalia, että tämän tyyppiset tarhasiirrot voivat aiheuttaa eläimelle stressiä.

Mystinen ja arka eläin välttelee ihmisasutusta

Holmalan mukaan ilves on eläimenä hieman arka, tuntematon sekä mystinen.

– Ilves on pääasiassa hämäräaktiivinen. Liikuskelee metsäalueilla ja välttää ihmisasutusta. Ilves on eläimenä aivan upea ja on ällistyttävää, että Suomen luonnosta löytyy näin isokokoinen kissapeto.