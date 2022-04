Näyttelijä André Wickström kertoo, ketä Solsidan-kollegaansa hän ei ole koskaan tavannut kasvotusten: "Ei ole ollut yhtään tilannetta…"

Yksi ohjelman roastaajista on näyttelijä ja koomikko André Wickström .

Wickström on tuttu monille suomalaisille, ja hän on sitä eittämättä myös lukuisille ruotsalaisille. Suomenruotsalainen mies tähdittää nimittäin Ruotsin katsotuimpiin kuuluvaa draamakomediasarja Solsidania.

Wickströmin Solsidan-roolihahmo on Johan Rheborgin tähdittämän Fredden suomenruotsalainen työkaveri Ludde. Wickström kertoo MTV Uutisille olevansa iloinen siitä, että hän on saanut olla Luddena mukana jokaisella tähän saakka esitetyllä Solsidan-kaudella.

– Ei ole niin, että minulla olisi ollut yksi iso rooli yhdessä ohjelmassa yhdellä kaudella, vaan olen ollut koko ajan mukana. Se on kasvattanut hahmoani, hän sanoo.

Näyttelijä kuitenkin paljastaa, ettei hän ole ikinä tavannut kasvotusten esimerkiksi Alexin vaimoa Annaa näyttelevää Mia Skäringeriä, vaikka he tähdittävätkin samaa ohjelmaa.

Onnela

Wickström on mukana myös Onnela-sarjassa, jossa hänet nähdään ohjelman kahdella viimeisellä tuotantokaudella. Hän esiintyy Onnelassa samana henkilönä, kuin Ruotsin Solsidanissa, mutta Suomi-versiossa hänen roolihahmonsa nimi on Ludden sijaan Jyri.

– Se on ollut aika hauskaa tehdä ihan sama hahmo ja samat repliikit, mutta suomeksi, hän sanoo.

Wickströmin mukaan suurin ero Suomen Onnelan ja Ruotsin Solsidanin välillä on budjetit.

– Ruotsissa on enemmän rahaa, joten siellä on enemmän aikaa, ja Suomessa on pakko tehdä sama juttu vähän pienemmällä budjetilla ja lyhyemmällä ajalla, hän toteaa.