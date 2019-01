Koomassa oleva nainen joutui raiskatuksi hoitolaitoksessa ja synnytti lapsen – poliisi yrittää selvittää tekijän DNA-näytteiden avulla

Poliisi on ottanut hoitokodin miespuolisilta henkilöiltä DNA-näytteet. Tiedottamisesta vastaava kersantti Tommy Thompson kertoi tiedotustilaisuudessa, että toistaiseksi hän ei osaa sanoa, onko joku henkilökunnasta kieltäytynyt DNA-testistä.

"Perhe on traumatisoitunut"

Naisen synnyttämä poikavauva on terve ja hänet on sijoitettu naisen vanhempien luokse. Naisen lakimies kommentoi aiemmin tällä viikolla julkisuudessa, että perhe on järkyttynyt tyttärensä raiskauksesta.