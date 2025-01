Tulikuuman KooKoon hirmuvire jatkuu – nyt kaatoi sarjakärki Lukko

Kouvolassa kohtasivat jääkiekon SM-liigan kuntopuntarin kärkikaksikko KooKoo ja Lukko. KooKoo kaatoi sarjakärki Lukon maalein 6–2.

Joukkueet etenivät tasatahtia kaksi ensimmäistä erää, joiden jälkeen kolmanteen mentiin tilanteessa 2–2. Kolmannessa erässä KooKoo laittoi suurempaa vaihdetta sisään ja pudotti Lukon kyydistään.

Teemu Engberg, Oskari Luoto ja Seth Barton iskivät maalit mieheen alle viidessä minuutissa ja ottelu oli ratkaistu. Engberg viimeisteli loppulukemat 6–2 viimeisellä minuutilla

KooKoon paras pistemies oli Engberg, joka keräsi tehot 2+1. Antoine Bibeau torjui KooKoon maalilla 41 kertaa.

KooKoo on nyt voittanut kahdeksan kymmenestä viime ottelustaan. Pisteille se on päässyt kymmenessä ottelussa peräjälkeen. Samalla KooKoo on noussut sarjassa jo seitsemänneksi, kun se ohitti keskiviikon voitollaan Kiekko-Espoon ja Jukureille Tampereella taipuneen Tapparan. Sarjakärki Lukolle tappio oli toinen peräkkäinen.

Keskiviikon tulokset

HIFK–Ässät 4–3 ja.

KooKoo–Lukko 6–2

Pelicans–KalPa 3–4 ja.

Sport–HPK 3–2 ja.

Tappara–Jukurit 1–2