Kommentti: Tappara oli Tappara käsittämättömänkin draaman keskellä – ylistyslitania on paikallaan

On mentävä ajassa taaksepäin, kun Tapparan kohdalla hyvästä tuli paras.

Tapparaa voi nimittää dynastiaksi. Se on jatkuvasti menestyvä organisaatio, joka ei aaltoile.

Koko menestys tiivistyy ilmiöön, jolle on oma sanansa. Tapparalaisuus.

Tappara herättää joka ikisessä jääkiekkoa seuraavassa suomalaisessa jonkinlaisia väristyksiä ja näkemyksiä. 1990-luvulla syntyneelle ja 2000-luvulla kiekosta kiinnostuneelle Tappara on ollut aina viheliäs porkkanapöksylauma, jolla on ollut mieleen jäävä tyyli ja tapa toimia.

Koko Tapparan menestyksen pohja on rakentunut tiiviin puolustuspelin päälle. Tappara ei ole ollut ikinä löysä tai rakoileva. Sillä on ollut aina selkeä, suurenmoinen identiteetti, joka on ohjannut koko toimintaa.