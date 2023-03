Kommentti: SM-liigan kevät huipentuu juuri niin, kuten on herkuteltu – lukema 15 miljoonaa kertoo nyt kovaa kieltä koko sarjasta

SM-liigan kevääseen voi povata juuri sellaista päätöstä, mitä on jo pitkään herkuteltu. Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola saattoi leikitellä skenaariolla, mikä toteutuu, kuten Tapola sanoi, hyvin todennäköisesti. Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä nyt käy. Kyse on siitä, mihin suuntaan koko SM-liiga on menossa. Isoista on tulossa enemmän kuin isoja, kun taas muilla on hatussa pitelemistä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.