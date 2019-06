Kommentti: Selluhankkeiden Daavid ja Goljat kohtaavat, pohjoisen puusta kova kisa – mitä tekee hallitus?

Suurimmat kysymykset miljardihankkeissa ovat rahoitus ja puunsaanti - ja näissä Metsä Groupilla on luonnollisesti leveämmät hartiat. Kemin selluhanke on siis uskottavammalla pohjalla.

Kemijärven puuhamies Heikki Nivala käytti jääkiekkovertausta, että saatu ympäristölupa on hänen joukkueelleen kuin Kanada-ottelu Leijonille. Kohti lopullista voittoa.

Nivalalle tämä on ollut elämäntehtävä siitä alkaen, kun Stora Enson Jouko Karvinen aikoinaan tylysti sulki Kemijärven tehtaan. Tuolloin reilu kymmenen vuotta sitten arvio oli, että Karvinen halusi turvata kohtuuhintaisen puun muille tehtailleen.

Kiinalaiset rahoittaneet Kemijärven hanketta



Ympäristölupa on toki tärkeä askel Kemijärven selluhankkeessa ja sellaista Metsä Groupilla ei Kemissä vielä ole - tämä ei ole kuitenkaan mikään kovin suuri hidaste.

Kemijärven 950 miljoonan euron hintaisen sellutehtaan isoin kysymysmerkki on rahoitus. Lainarahan lisäksi yhtiön omistajilta pitäisi löytyä hankkeeseen omaa pääomaa arviolta 400 miljoonaa euroa.

Tähän asti rahoitus on tullut pitkälti Kiinasta ja ainakaan minulle ei ole varmistunut, ovatko kiinalaiset tosissaan.

Kemjärven puuhamies kehuu Rinteen ohjelmaa



Keskustalla tiukka ote vihreistä



Keskusta on ottanut tiukan, suorastaan kärnämäisen otteen vihreiden ilmastojoukoista, sillä metsähakkuut ovat kituvalle puolueelle tällä hetkellä elämää suurempi kysymys.

Kemijärvellä kyse on lähes parista sadasta työpaikasta tulevalla tehtaalla ja pitkälti yli tuhannesta koko ketjussa. Työllisyysastetta epätoivoisesti ylös hinaava hallitus ei voi tälläisiä työpaikkamääriä torpata, olivatpa hiilinielut vaarassa tai ei.

On selvää, että kaikki selluhankkeet eivät voi toteutua, mutta sen valinnan tekevät yritykset. Markkinat päättävät, mikä on järkevää ja mikä ei. Oma arvioni on, että järkevimmältä kuulostaa juuri nyt Metsä Groupin Kemin hanke.