Kommentti: Roman Eremenko tuo yhä rutkasti tähtipölyä sarjaan

Eremenko on ollut jo pidempään henkisesti ja fyysisesti erinomaisessa iskussa, joten Oulunkylän innokas kotiyleisö saa toivottaa hyvillä mielin miehistöönsä maineikkaan syöttötaiturin, jonka pelinäkemys on kansainvälisessä vertailussakin huippuluokkaa. Veikkausliigassa nähdään ani harvoin Mestarien liigassa urallaan korkealla tasolla tahkonneita tekijöitä. Muistakaa se, arvon futiskannattajat.

Täyteen pelikuntoon pääseminen vienee toki aikaa Eremenkolla, mutta sen jälkeen hän tuo Gnistaniin pallolliseen peliin roimasti lisäarvoa panoksellaan. Vaikka helsinkiläinen sympaattinen lähiöseura on aloittanut – eritoten odotuksiin nähden – pirteästi liigakautensa, on kuherruskuukausi piakkoin väistämättä ohitse.

Leppälahden kannalta tilanne on nyt vähintäänkin kelvollinen. Kun joukkueessa on entisten Suomen maajoukkuepuolustajien Jukka Raitalan ja Juhani Ojalan kaltaiset kokeneet pelilliset ja henkiset johtajat, ei pitäisi olla hädän päivää sarjapaikan suhteen, vaikka vaikeita vaiheita nousijajoukkueella on vielä taatusti luvassa. Eremenko puolestaan on kaivattu pelillinen liideri, joka pitänee kaksikon tavoin kovaa vaatimustasoa yllä ryhmässä.