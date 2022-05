Kommentti: Rallin MM-sarjassa merkittävä vedenjakaja – tuleeko eteen ikäviä yllätyksiä?

Portugalissa ajetaan MM-rallivuoden ensimmäinen sorakilpailu. Kausi on vasta aluillaan, mutta panokset ovat kovat.

Takana on kolme osakilpailua ja edessä on vielä kymmenen koetusta. Sarja on alkutekijöissään, mutta Pohjois-Portugalissa ajettava ralli tarjoaa vahvan näytteen tiimien voimasuhteista.