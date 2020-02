Kommentti: Ovatko liberaalit tulleet hulluiksi? Yhdysvaltojen demokraatit haluavat vain yhtä asiaa, joka on mahdotonta saada

Tämä näkyy kaikissa mielipidemittauksissa. Esimerkiksi tuoreissa CNN:n ja Washington Postin tekemissä kyselyissä leijonanosa haluaa ehdokkaaksi mieluummin sellaisen, joka voittaa istuvan presidentin kuin joka on samaa mieltä politiikasta heidän kanssaan.

Kuka voi voittaa Trumpin?

Pitkän vastauksen voisi aloittaa vaikka kuvaamalla monimutkaista peliä, jota demokraattiäänestäjät pelaavat. He yrittävät pohtia nyt helmi–maaliskuussa, kuka ehdokkaista saa kansan enemmistön marraskuussa.

Äänestäjillä on kanssaihmisistään raadollinen kuva. Esimerkiksi viime kesänä tehdyssä Ipsoksen kyselyssä demokraateista ja puolueettomista äänestäjistä noin kolme neljäsosaa sanoi olevansa sujut naispresidentin vallan alla. Samoista ihmisistä vain yksi kolmesta ajatteli naapuriensa tuntevan samoin.

Äänestäjillä, tutkijoilla ja toimittajilla on tapana päätellä historiasta se, kenellä on mahdollisuus tulla valituksi. Siitä piirtyy kuitenkin hyvin valkoinen ja maskuliininen kuva.

– Kyky tulla valituksi on epäselvä ja löysä käsitys. Emme tiedä kenellä on mahdollisuus tulla valituksi ennen kuin joku on valittu, sanoo Louisianan yliopiston poliittisen viestinnän professori Nichole BauerFivethirtyeightille.