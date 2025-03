Kommentti: Onko Jasmi Joensuu täysi floppi?

Näiden piti olla Jasmi Joensuu arvokisat, mutta toisin kävi. Onko suomalaishiihtäjä floppi, kysyy ja vastaa MTV Urheilun Ossi Karvonen.

Vapaan sprintissä 9. sija.

Pariviestissä paha uupuminen ratkaisuhetkillä ja 4. sija Kerttu Niskasen parina.

Viestikisassa ankkuriosuudella tappio Saksan Victoria Carlille ja 4. sija.

Ei sitä, mitä suuri yleisö Jasmi Joensuulta, 28, odotti, mutta voidaanko puhua flopista tai kisaturistista? Ei todellakaan. Sukelletaan hieman tulosten taakse.

Joensuu on tehnyt tällä kaudella ison läpimurron maailmancupissa, ja varsinkin sprinttipuolella. Hän johtaa sprintticupia melko turvallisella erolla, kun jäljellä ovat vielä pikaotatukset Tallinnassa ja Lahdessa.

Joensuu on hiihtänyt talven aikana viidessä maailmancupin finaalissa, ollen parhaimmillaan toinen vapaan sprintissä Toblachissa.

Trondheimissa hän taipui ulos välierässä. Sijoitus (9:s) – joka on muuten hänen uransa paras arvokisoissa henkilökohtaisella matkalla – on kuitenkin täysin linjassa kauden tulosten kanssa. Maailmancupin kisoista on puuttunut paljon huippunimiä. Esimerkiksi Toblachissa eivät olleet viivalla Trondheimissa kirkkaimmat mitalit ottaneet Jonna Sundling ja Kristine Stavås Skistad.

MM-pariviesti näytti Joensuun osalta pahalta, mutta nähty täysi tummuminen on kuitenkin normaalia huippuhiihdossa. Ääriraskaat olosuhteet sekä karsinnan väline- ja järjestäjämoka jättivät jälkensä. Tilanne eskaloitui mitalitaistossa. Ja kaikesta huolimatta 4. sija oli parannus hänen kahteen aiempaan MM-pariviestiinsä.

Viestissä hän lähti päätösosuudelle taistelemaan pronssista yhtä matkaa Carlin kanssa. Olympiavoittaja ja maailmancupissa seitsemän palkintosijaa summannut saksalainen osoittautui niukasti liian vahvaksi, vaikkei ollutkaan loistanut ennen tätä Trondheimissa. Hyvin odotettu lopputulos.

Vaikka Trondheimin arvokisat eivät jättäneet hurrattavaa Joensuun osalta, tästä kaudesta voi silti tulla hänen tähänastisen uransa hohdokkain maailmancupin sprinttikokonaisvoiton myötä. FIS:n kristallipallo pyyhkisi varmasti Norjan-reissulta jääneitä murheita takavasemmalle.

3:56 Jari Isometsä analysoi MM-viestin tapahtumat – "Eivät ole olleet Suomen naisten kisat".