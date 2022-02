Kommentti: Nato-optiosta ja "avoimista ovista" on tullut orwellilaista kaksoispuhetta

Nato-optiosta ja avointen ovien politiikasta on tullut juuri tällaista uuskieltä, ilmauksia joita käytetään surkuhupaisuuteen asti kahdessa merkityksessä: Kaikilla mailla on oikeus tehdä omat suvereenit turvallisuusratkaisunsa, tietenkin. Suomen versio tästä on, että pidämme yllä mahdollisuutta hakea sotilasliiton jäseneksi, mutta juuri nyt hakeminen ei ole ajankohtaista.