Kommentti: Mayn kaatoyritys epäonnistui Britannian konservatiivien kapinassa – toistaiseksi

Video: Theresa May voitti puolueensa luottamusäänestyksen.

Theresa Mayn konservatiivipuolueen sisällissota on olemassa, jatkuu ja on edelleen todellinen riesa Mayn johtajuudelle.

Cameronin virhearvio

Uusi kansanäänestys?

May on kyllä pääministeri edelleen, mutta haavoittunut ja rampa. Brexit-sopimuksen suhteen mikään ei ole muuttunut ja sen läpimeno parlamentissa nykyisellään on mahdotonta. Mayn yksi vaihtoehto voi olla ottaa koko hanke parlamentin käsistä, ja antaa se kansan ratkaistavaksi uudessa kansanäänestyksessä.