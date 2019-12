Kommentti: Boris Johnson lähti vaaleihin brexitin takia ja saa sen – mutta seuraava tavoite on harppaus, joka voi sattua haaroihin

Johnsonin enemmistö parlementissa on suurin konservatiivijohtajalle sitten Margaret Thatcherin 1980-luvulla (mutta ei lähelläkään työväenpuolueen Tony Blairin suurinta enemmistöä).

Jeremy Corbyn aliarvioi brexitin merkityksen

Brexit, sen painovoimaa Corbyn ei ymmärtänyt, vaikka maassa on isoja ongelmia julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä lähtien.

Onko Boris Johnsonista jonglööriksi?

Johnsonin kaksi seuraavaa tavoitetta on vaalien myötä käytännössä kotiutettu, brexit-erosuunnitelmansa hyväksyminen parlamentissa ja kävely ulos EU:n ovesta 31. tammikuuta 2020.

Johnson on ilmaissut tavoittelevansa pelkistettyä kauppasopimusta Englannin kanaalin yli, esimerkiksi matalia tariffeja tai niiden poistamista tavarakaupassa ja ehkä joissain palveluissa.

EU:n sisämarkkinoiden sääntelyä ja normeja esimerkiksi kuluttajansuojassa, ympäristönsuojelussa ja työntekijöiden oikeuksissa hän on vieroksunut, ja vapaa liikkuvuus loppuu.

Johnson on esiintynyt Lontoon pormestarina olympialaisiin liittyen trapetsivaijereista roikkuen, nyt hänen pitäisi olla myös jonglööri.

Salista keittiöön ja tiskivuoren kimppuun

Ennen vaaleja sanottu on toista kuin niiden jälkeinen todellisuus, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Totuuden kanssa välillä hyvin höllästi elävä pääministeri on vannonut mahtipontisesti yhtä sun toista. "Kuolen mieluummin katuojassa kuin lykkään maan eroa EU:sta". Näin hän sanoi ennen viime lokakuun EU-eron takarajaa. Johnson on yhä hengissä, katuoja on unohdettu.