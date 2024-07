Kommentti: Max Verstappen näytti taas todellisen luonteensa – F1-mestarista esitetyt puheet voi heittää roskakoriin

Verstappen on tullut menestyksekkään F1-uransa aikana tunnetuksi röyhkeydestään ja harmaalla alueella ajamisestaan. Uransa alkuvuosina Verstappenin röyhkeys radalla aiheutti vaaratilanteita ja jopa kolareitakin.

Nuorempana Verstappen sysäsi usein syyn muiden kuljettajien niskaan, eikä kyennyt tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti. Hollantilainen ei ole koskaan kaihtanut kaksinkamppailutilanteissa kiistanalaisia keinoja estääkseen kilpakumppaniaan ohittamasta. Tämä on johtanut useisiin kolareihin.

Ja aina, kun Verstappen on saanut maistaa edes vähän omaa lääkettään, on tiimiradiossa alkanut välittömästi kitinä muiden toiminnasta.

Kahden edelliskauden ajan Verstappen on selvinnyt ilman kunnollista haastetta ja kohutilanteita, minkä takia hollantilaistähti esiintyi radalla ja sen ulkopuolellakin huomattavasti tyynemmin. Tämä nosti esiin puheet Verstappen kypsymisestä kuljettajana ja ihmisenä.

Nuo puheet voi kuitenkin heittää roskakoriin. Tällä kaudella Verstappen on joutunut taas totisen haasteen eteen, kun McLarenit, Ferrarit ja Mercedekset ovat kuroneet Red Bullin etumatkan kiinni. Varsinkin Lando Norris on pistänyt Verstappenin ahtaalle.

On sanomattakin selvää, että Verstappen on poikkeuksellisen loistava ja nopea kuljettaja. Hän pärjäisi muita vastaan erinomaisesti ilman kepulikonstejakin. Mutta rengas rengasta vastaan ajaessa häneen ei voi kuitenkaan luottaa sekuntiakaan. Se on vuosien varrella nähty niin monta kertaa.