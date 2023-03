Kommentti: KOK:n Venäjä-ulostulo on kelvoton tekele – selkärangaton vastuunpakoilu henkilöityy tähän mieheen

Suosituksen reunaehdoiksi on määritelty muun muassa, ettei urheilijalla saa olla kytköksiä Venäjän tai Valko-Venäjän armeijaan tai turvallisuusviranomaisiin. Tämä tuskin auttaa lajiliittoja pääsemään ratkaisuun yksittäisten urheilijoiden kohdalla.

On vaikea nähdä, että yksittäisellä liitolla on resursseja tutkia ja tarkastaa, mikä on venäläisurheilijan suhtautuminen ja mahdollinen kytkös käynnissä olevaan hyökkäyssotaan. Epämääräinen suositus tekee rajan vetämisestä mahdotonta.