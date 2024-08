Kommentti: Kaikkien aikojen paras? Tämä ilta voi tarjota väittelyyn ratkaisevan kuoliniskun

Kuka on GOAT eli Greatest Of All Time, kaikkien aikojen paras? Tätä keskustelua viritellään aika ajoin hanakasti varsinkin Yhdysvalloissa, käytännössä jokaisen lajin kohdalla.

Molemmilla pelaajilla on omat tukijoukkonsa ja näillä omat perustelunsa. Allekirjoittanut on aina ollut enemmän kallellaan Jordanin suuntaan, sillä Bulls-suuruuden taikatemput piirtyivät pysyvästi murrosikäisen pojan mieleen 90-luvulla.

James, 39, on voittanut yhteensä neljä NBA-mestaruutta kolmessa eri seurassa, mutta on lisäksi poistunut finaaleista kuusi kertaa tappio niskassaan. Korikuninkuuksia on yksi. Toisaalta hän on NBA-historian tehokkain pelaaja yli 40 000 pisteellään. "King James" aloittaa syksyllä peräti 22. kautensa maailman parhaassa liigassa.