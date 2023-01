Kommentti: Hattu päästä! Tappara teki järisyttävän kovan tempun

Viitekehys: Tappara on voittanut tämän talven pudotuspeleissä sveitsiläisen suurseuran HC Davosin, CHL:n hallitsevan mestarin Röglen ja Sveitsin kahden edelliskevään mestarin EV Zugin.

Huomioitava asia tämän kauden CHL:ssä on se, että nyt jalkeilla olevat joukkueet ovat merkittävästi parempia kuin mitä ne olivat esimerkiksi viime vuonna tähän samaan aikaan.

Syy on selvä: Venäjän raukkamainen ja terroristinen hyökkäyssota Ukrainassa. Sen alettua valtava määrä eurooppalaisia huippupelaajia siirtyi Sveitsiin, Ruotsiin, Suomeen, Saksaan ja Tshekkiin. Esimerkiksi Tapparan CHL-vastustajien riveissä on ollut monia KHL:n huipputason pelaajia. Brian O’Neill, Dennis Rasmussen ja Jan Kovar ovat muutamia esimerkkejä niistä pelaajista, jotka on nähty itäisen liigan isoissa parrasvaloissa.