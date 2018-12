Kommentti Brexit-jännitysnäytelmästä: Konservatiivipuolueen johtajakiista huipentuu – Boris Johnson kävi parturissa!

Nyt on aika iskeä. May voi hävitä luottamuslauseäänestyksen, koska se on suljettu lippuäänestys ja kansanedustajat voivat todella tuulettaa. Moni on kyllä sanonut kannattavansa Mayta, mutta pitääkö se äänestyskopissa vai tulevatko tunteet pintaan? Mayn kanssa ei ole ollut helppoa.