Suomalaisgolfari Oliver Lindell nousi tuoreella maailmanlistalla ennätyssijalleen 162. Hän oli edellisellä listalla 177:s. Tuolloin 26-vuotias porvoolainen ylsi ensimmäisen kerran 200 parhaan joukkoon.



Lindellin nousu on ollut huimaa. Hän oli viime vuoden lopussa vasta sijalla 316 ja nousi 300 parhaan joukkoon ensimmäisen kerran alkukesästä.



Lindell on yltänyt Euroopan-kiertueella neljästi kymmenen parhaan joukkoon tällä kaudella ja sijoittui viikonloppuna Englannissa 13:nneksi. Sijoitus riitti kauden päätavoitteen eli Race to Dubai -finaalipaikan lunastamiseen. Lindell kuittasi palkintorahaa 108 500 euroa. Kausiansiot ovat lähemmä 800 000 euroa.



Sami Välimäki on miesten maailmanlistalla parhaana suomalaisena sijalla 113. Kärjessä jatkaa Yhdysvaltain Scottie Scheffler.