Kolttasaamelainen toimittaja Sara Wesslin valittiin maailman vaikutusvaltaisimpien naisten joukkoon, valinta tuli naiselle täytenä yllätyksenä: "Iso kiitos"

Wesslin nousi listalle etenkin siksi, että hän on toiminut aktiivisesti kolttasaamelaistan aseman puolesta.

Wesslin kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että nimitys tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

– On pistänyt hiljaiseksi ja nöyräksi. Olen ollut äimän käkenä tästä.

Wesslinin viikko on ollut nimityksen osalta kiireinen, sillä haastattelupyyntöjä on tullut useilta eri tahoilta. Valinnat on huomioitu kansainvälisesti, ja aiheesta on uutisoitu niin Yhdysvalloissa kuin alkuperäiskansojen sosiaalisissa medioissa.

Koltansaamen puhujien määrä kasvanut Suomessa

Wesslin uskoo, että nimitys nostaa positiivisesti esiin koltansaamen kieltä sekä kielen elvytykseen liittyviä ongelmia.

Koltansaamen puhujien määrä on kasvanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koulutusta on tarjolla niin lapsille kuin aikuisille. Myös Wesslin on opiskellut koltansaamen kielen aikuisiällä.

– Iso kiitos siitä, että kielikursseja on järjestetty ja kieleen on panostettu. Paljon on positiivista, mutta paljon on vielä parannettavaa.