Koirien raateleman tytön isä oli ennakoinut pahaa tapahtuvaksi – aitauksen hankinnasta riideltiin viikkoa ennen hyökkäystä

Emmaa kuvailtiin ahkeraksi koululaiseksi ja leikkisäksi tytöksi. Tytön omaiset ovat murtuneita ja myös poliisi on erittäin järkyttynyt tapauksesta.

– On vaikeaa olla itkemättä. Tämä on todella rankkaa. Kyseessä on yhdeksänvuotias tyttö, joka oli vain leikkimässä ja sitten tapahtui tällainen, sanoo Russell Solano Detroitin poliisista.