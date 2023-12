SM-liigan taklauskohu kiihtyy: Pelicans iski kulisseissa vaatimuksen pöytään – ”Aivot on sököt, ja se laattaa tuolla”

SM-liiga ei asettanut tilannetta kurinpidon tarkasteltavaksi. Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen vahvistaa MTV Urheilulle, että seura on saattanut tapauksen kurinpitoon omalla tutkintapyynnöllään.

– Se on jätetty jo eilen. Se on Liigan sisäisessä järjestelmässä. Me joudutaan tässä tapauksessa itse reagoimaan, Laukkanen sanoo.