Kohunyrkkeilijä sai "rehellisen kysymyksen" silikonirinnoistaan – naisen kuitti olikin sitten tulta ja tappuraa

– Minulla on rehellinen kysymys. Halkeavatko nuo (rinnat), jos niihin lyödään oikein lujaa? kysyi mies.

Bridges on ennenkin ihmetellyt joidenkin ihmisten kysymyksiä aiheeseen liittyen. Nytkin häneltä tuli odotetun tyly kuitti.

Bridges on voittanut seitsemän ottelua ammattilaisena. Takana on vasta yksi tappio. Hän on otellut vuonna 2021 peräti neljä kertaa.