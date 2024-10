Kiusallisia paljastuksia oikeudessa – pelaaja vaatii Manchester Cityltä hirmuisia korvauksia

– Manchester City ei ole missään vaiheessa pyytänyt anteeksi tai edes myöntänyt, että heidän tekonsa olivat vähällä maksaa minulle kaiken. Minusta on oikeutettua, että he maksavat minulle palkkarahat, jotka olisin ansainnut, jos en olisi virheellisesti joutunut syytetyksi rikoksesta, jota en tehnyt, Mendy perusteli vaatimuksiaan.

Nykyisin ranskalaisessa Lorientissa maan kakkostasolla pelaava Mendy todisti oikeudessa, ettei hänen toimintansa Cityssä poikennut muista joukkueen tähtipelaajista, jotka osallistuivat samoihin juhliin hänen kanssaan. Ranskalaispelaajan mielestä on epäoikeudenmukaista, että seura pidätti ainoastaan hänen palkanmaksunsa, vaikka seura hänen mukaansa oli tietoinen myös muiden pelaajien toimista. Mendyn mukaan ainoa ero hänen ja muiden juhliin osallistuneiden pelaajien välillä oli, että häntä "syytetttiin väärin perustein raiskauksesta".

– Joimme kaikki alkoholia. Me kaikki harrastimme irtosuhteita naisten kanssa. Me kaikki rikoimme covid-19-rajoituksia. Tämä ei oikeuta minun tekemisiäni, mutta minusta on epäreilua, että Manchester City nostaa minut tikunnokkaan tällä tavalla.