Kentälle sännänneet katsojat keskeyttivät ottelun hetkeksi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Belgian ja Senegalin välistä jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelua oli pelattu puoli tuntia, kun useita katsojia pääsi ryntäämään kentälle.
Heidät saatiin nopeasti hoidettua pois Seattlen viheriöltä. Ottelu oli keskeytyneenä noin minuutin ajan.
Osa viheriölle juosseista katsojista näkyi tv-kuvassa oikeassa reunassa (ylälaidan videolla).