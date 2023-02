Suomalaistähti Ilkka Herola lyttää MM-kisaladut – "Ala-arvoisessa kunnossa"

Lumisateessa Hofer tarttui tarvittaessa myös harjaan, ainakin silloin, kun televisiokamera oli lähellä. Seuraaja Sandro Pertile on jäänyt televisiokatsojille vieraammaksi, koska jo Hoferin toimikauden loppupuolella kilpailut pystyttiin viemään läpi aiempaa sutjakammin tuulikompensaatiosääntöjen takia.

– En tiedä mistä johtuu, mutta latu ei ole tasainen vaan aaltoileva. Esimerkiksi takasuora on ollut todella epätasainen. Sitten kun lumi menee liipalle, on vaikea pitää tasapaino, Hirvonen kertoi sekajoukkuekilpailun hiihto-osuuden jälkeen.

"Haluaako Alva kommentoida kokemusasiantuntijana?"

– Tänään ladut olivat paremmassa kunnossa, eivätkä laskut olleet niin vaikeita. Sää on ollut suurin syy, miksi laskut ovat olleet vaarallisia, hän sanoi sunnuntaina.

Kymmenen vuotta siksakkia

– Täällä latuprofiilit ovat meidän lajillemme tyypilliset. Olemme hiihtäneet tuollaista siksakkia viimeiset kymmenen vuotta joka ikinen viikonloppu. Riskejä on, ja aika ajoin sattuu pahempia haavereita. Jos on vielä perinteisen sukset alla, pitää miettiä eri lailla kuin meillä, lyhyemmillä vapaan suksilla sivakoiva Herola jutteli.

– Jos vertaa aikaisempiin, en ole aiemmin ollut näin yksinkertaisessa paikassa. Kaikki on äärellään. Lenkkiladut, sosiaalitilat, lämpimät tilat ja ruoat ovat kaikki lähellä. Logistisesti tämä on urheilijalle tosi helppoa. Voin sanoa, että pahempaakin on nähty, yhdeksänsissä arvokilpailuissaan urheileva Herola painotti.