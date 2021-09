Kirjeenvaihtajan kommentti: 9/11 terrori-isku aloitti salaliittoteorioiden kultakauden Yhdysvalloissa ja niiden seurauksena tapahtui sekä kongressihyökkäys että Trump

Kaksikymmentä vuotta sitten lähes 3000 ihmistä kuoli, kun terrorijärjestö al-Qaidan terroristit kaappasivat matkustajakoneet ja iskivät koneilla New Yorkiin ja Pentagoniin. Vain muutama tunti iskujen jälkeen alkoi levitä ensimmäiset salaliittoteoriat. Amerikkalainen tietokoneinsinööri kysyä verkkofoorumissa, että romahtivatko kaksoistornit sittenkin kontrolloidun räjähdyksen seurauksena. Sen jälkeen iskusta on syytetty niin Yhdysvaltain hallitusta kuin juutalaisia, ja nykyään Youtubesta löytyy tuhansia eri salaliittoteorioita tukevia videoita.

Salaliittoteoriat eivät jääneet vain ääriryhmiin ja marginaaliin, vaan niiden avulla on noussut nimiä jopa valtion johtoon. Syyskuun isku lisäsi maahanmuuttokriittisyyttä ja muslimivastaisuutta, joiden avulla presidentiksi nousi muun muassa Donald Trump. Trump kampanjoi vuoden 2016 vaaleissa voimakkaasti niin maahanmuuttoa kuin muslimeja vastaan ja määräsi yhtenä ensimmäisenä päätöksenään muslimimaiden matkustuskiellon Yhdysvaltoihin. Nykyään yksi kovaäänisimmistä kongressin salaliittoteorioiden levittäjistä on Trumpin tukija, republikaaniedustaja Marjorie Taylor Greene. Greene on kyseenalaistanut muun mussa Pentagonin iskun tapahtumat ja on salaliittoteorioiden levittävän QAnon-liikkeen kannattaja.