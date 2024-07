Biden voisi harkita jättävänsä presidenttikisan, jos sairastuisi – Bidenilla todettu koronatartunta

New York Timesin mukaan Biden sanoo haastattelussa ensimmäistä kertaa, että oli odottanut siirtyvänsä eteenpäin presidentin tehtävästä ja ojentavansa kapulan jollekin toiselle. Hän kuitenkin sanoo haastattelija Ed Gordonille päättäneensä asettua uudelleen ehdolle, koska uskoi, että hänen viisautensa ja kokemuksensa voisi olla avuksi maan pahenevan jakautuneisuuden korjaamisessa.

Bidenin mukaan hänellä on vielä paljon tehtävää ja hän on vastahakoinen luopumaan kisasta.

Schiff: Bidenin annettava kapula eteenpäin

Kesäkuun lopun surkean vaaliväittelysuorituksen jälkeen presidentin ehdokkuutta on kyseenalaistettu avoimesti demokraattienkin piirissä.

Schiff on jo 20. kongressin demokraattiedustaja, joka on julkisesti kehottanut Bidenia jättämään kilvan. Los Angeles Timesin ja uutiskanava CNN:n mukaan hän on samalla myös silmää tekevin väistymistä tähän mennessä julkisesti vaatinut kongressin demokraattiedustaja.