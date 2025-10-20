Paraisten suuntaan johtava Kirjalansalmen uusi 600-metrinen vinoköysisilta on avattu liikenteelle tänään maanantaina. Vastaavan mittakaavan silta valmistui Suomessa viimeksi 20 vuotta sitten.
1960-luvulla rakennettu Kirjalansalmen riippusilta on jo pitkään ollut huonossa kunnossa, mikä on ruuhkauttanut liikennettä saaristoon.
Ongelma on nyt poistumassa, kun uusi vinoköysisilta valmistuu pian kokonaan.
Jo vanha riippusilta oli varsinainen maamerkki saaristoon menijöille, mutta uusi silta nousee tuplasti korkeammalle, 83 metriin.
Väylävirasto lupaa sadan miljoonan euron sillalle pitkää ikää.
Saariston tiehanke sisälsi toisenkin sillan uusimisen ja nykyaikaiset pyöräilyväylät.
Täysimääräisesti sillan on tarkoitus olla käytössä jouluun mennessä.