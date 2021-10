Kirja-arvio: Väestönsuojelu ja kylmä sota

Aiemmin taloyhtiöiden ulkopuolella olevat suojat rakennettiin erillisiksi tiloiksi, mutta nykyisin suojilla on myös siviilikäyttöä. Esimerkiksi Helsingin Itäkeskuksen uimahalli on rakennettu väestönsuojaksi ja Hakaniemessä sijaitsevassa Merihaan väestösuojassa on urheilutiloja. Myös osa metroasemista on rakennettu niin, että ne voidaan muuttaa nopeasti suojiksi.