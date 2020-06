Kirja-arvio: Putinin pihapiirissä – Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa

Tutkiva toimittaja Tuula Malin on selvittänyt venäläisten maakauppoja Suomessa yli vuosikymmenen ajan ja nyt hän on koostanut selvityksensä tulokset ja johtopäätökset kirjaksi.

Kirjaan on listattu suorastaan hengästyttävä määrä erilaisia venäläistaustaisten ihmisten Suomessa tekemiä maakauppoja, jotka Malinin mukaan sijoittuvat yleensä sotilaallisesti merkittäville tai muille stategisille alueille. Kuuluisin tapaus lienee Airiston Helmi Paraisilla, joka joutuikin sittemmin viranomaisten ratsaamaksi.

Kirjassa on ensisivuilta lähtien runsaasti erilaisia syytöksiä tai vihjailuja lukuisia suomalaisiakin kohtaan Venäjä-mielisyydestä. Esimerkiksi sekä Suomen että EU:n sotilastiedustelussa toiminut Georgij Alafuzoff tuuditti kirjan mukaan "Suomen ruususen uneen Putinin hallinnon ja Venäjän asevoimien suhteen".

Kirjassa väitetään Alafuzoffin olevan venäläistä syntyperää ja kaksoiskansalainen. Tosin Seura-lehdessä Alafuzoff kertoo, että venäläisyyteen hänet liittää korkeintaan Venäjältä aikoinaan paennut isänisä.

Venäjä haluaa Suomen etupiiriinsä

Kirjan pääväite on, että Putinin hallinto on pyrkinyt muodostamaan Venäjän naapurimaista imperiumia suojaavan etupiirialueen, johon Suomelle on "käsikirjoitettu keskeinen rooli". Tässä toiminnassa "Tarja Halonen tuli tarjonneeksi presidenttikaudellaan vuonna 2000 - 2012 otolliset olosuhteet ja suotuisan toimintaympäristön Putinin hallinnon valtapyrkimyksille Venäjän etupiirissä".

Olemme kaikki nähneet, että Venäjällä on ollut monenlaisia operaatioita Suomessa – kaikkien muistissa ovat erilaiset venäläistaustaisiin lapsiin liittyvät operaatiot tai vaikkapa maahanmuuttajien kuskaaminen Suomen rajan lähelle pohjoisessa.

Malin toistaa näitä tapahtumia mutta luettelee sen lisäksi tukun muitakin venäläisten kannattamia hankkeita, kuten vaikkapa pakkoruotsin vastustamisen ja venäjän kielen ottamisen mukaan koululaisten kielivalinnaksi etenkin Itä-Suomessa.

Itse asiassa Malin näkee lähes kaikki jollakin tapaa Venäjään, venäläisyyteen tai venäjän kieleen liittyvät asiat negatiivisina ja jollakin tapaa Putinin joukon orkestroimiksi hankkeiksi. Siinä samalla hän tulee vihjaisseeksi, että suomalaiset viranomaiset ovat varsin naiiveja ja sinisilmäisiä eivätkä ole riittävästi ymmärtäneet Venäjän Suomen kannalta kielteisiä toimia.

Venäjällä lukuisia hybriditoimia Suomea kohtaan

Malinin kirjassa on siis teoriaosuus, jossa kerrotaan Venäjän lähihistoriaan pohjautuen Venäjän pyrkimyksistä Suomessa. Malinin mukaan Venäjä paikansi Suomen suojavyöhykkeekseen ja etupiirivaltiokseen jo heti Putinin valtakauden alussa. Samalla kirjan mukaan alkoivat hybridimäiset, voimapoliittiset operaatiot Suomessa.

Kirjan teoriaosuudessa on paljon näkemyksiä ja olettamuksia, jotka ilmeisesti ovat Malinin omia tai samanmielisten haastateltavien näkemyksiä. Koska kirjassa ei ole lähdeviittauksia, monet ajatukset jäävät ikään kuin ilmaan – niistä ei tiedä, ovatko ne jonkun sanomia vai Malinin omia johtopäätöksiä.

Kun Malin kertoo esimerkiksi hybridisotaan kuuluvasta "logistisesta valmistelusta", hän kertoo faktana kuinka Venäjän toiminta "on tarkoittanut maanpuolustukselle välttämättömien sotilaskohteiden sekä huoltovarmuudelle elintärkeiden liikenneväylien, raideliikenteen, lentokenttien ja energialaitosten hallintaa."

Maakauppoja laidasta laitaan

Teoriaosuutta seuraa ikään kuin teoriaa vahvistava empiirinen osuus, joka kertoo venäläisten maakaupoista mutta myös venäläisten harjoittamasta rahanpesusta Suomessa. Maakauppoja selvittäessään Malin on parhaimmillaan ja kuvauksia monensortin kauppamiehistä on suorastaan hauska lukea. Tosin Malinin tapa johdattaa jokainen epäonninen ja välillä jopa tragikoominen kauppa Putinin orkestroimaksi hybriditapahtumaksi tuntuu välillä hieman yliampuvalta. Malin tuo kyllä vakuuttavasti esille, että ainakin osa maakaupoista on tapahtunut niin erikoisissa paikoissa ja niin erikoisella tavalla, että taustalla täytyy olla jokin suunnitelma.

Tuula Malinin maakauppaselvityksillä on ollut vaikutusta lainsäädäntöön, sillä tämän vuoden alussa EU- ja ETA-alueen ulkomaalaiskauppoja rajoittava laki astui voimaan. Niinpä Venäjän kansalaiset eivät voi enää ostaa suomalaista maata tai kiinteistöjä yhtä vapaasti kuin viime vuoteen asti. Venäjä itsehän on kieltänyt suomalaisilta maan ostamisen erittäin leveällä rajavyöhykkeellään.