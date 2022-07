Kirja-arvio: Putinin Venäjä on jo ennen sotaa ollut kulissidemokratia

Kirja on monelta osin mielenkiintoista historiankirjoitusta, joskin useat asiat on kerrottu jo moneen kertaan aiemmin. Tarkka kertaa Neuvostoliiton romahduksen ja Baltian itsenäisytymisprosessin sekä Suomen liittymisen Euroopan unioniin. Lisäksi hän pureutuu jälleen Ahvenanmaan asemaan ja analysoi Venäjän nykytilaa.

Kylmän sodan loppu

Tarkka Venäjä-analyysi

Tarkan kronikan Venäjä-analyysiä on mukava lukea, koska se on kirjoitettu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Vaikka Tarkka ei pystynytkään ennustamaan hyökkäystä, hän analysoi varsin seikkaperäisen tarkasti Venäjän yhä yksinvaltaisemmaksi käynyttä kehitystä eli kehitystä, joka teki sodan mahdolliseksi.

Ulkomailla olevia venäläisiä pitää Putinin mukaan suojella

Tarkka antaa varsin selkeän kuvan Putinin Venäjästä: monipuoluejärjestelmä on vain kulissi presidenttidiktatuurin edessä, toimittajien on palveltava valtajärjestelmää ja markkinatalouden on oltava valtiovetoista.

Viisas isä suojelee alamaisiaan ja pelottelee muita

On siis lähinnä ennustettu sitä, mitä on toivottu. Ja vaikka Venäjällä on menty kuitenkin eri suuntaan, lännessä on epätoivoisesti yritetty ymmärtää "tai ainakin uskoa, että Venäjä vielä parantaa tapansa".