Kirja-arvio: Punkin historia lapsille kerrottuna

Kirja matkii punkestetiikkaa ja on jo sinällään kaunis selailuteos. Asiat on kerrottu hyvin yksinkertaisesti selkosuomella ja lapsille soveliaalla tavalla, kuvitusta on runsaasti. Kirja on tarkoitettu 5 - 12-vuotiaille mutta toimii tämä tiiviinä tietopakettina myös asiasta kiinnostuneille aikuisille.