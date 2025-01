Salainen huumetunneli maasta toiseen: Video näyttää hämmästyttävän löydön

Valaistuksella ja ilmanvaihdolla varustettu tunneli kulkee Meksikon ja Yhdysvaltain välisen rajan alta.

Yhdysvaltain ja Meksikon väliseltä rajalta on jälleen löydetty laiton maanalainen tunneli, kertoo uutistoimisto Reuters. Tunnelissa on valaistus ja ilmanvaihto. Viranomaiset uskovat, että tunnelia on käytetty muun muassa huumeiden salakuljetukseen.

Artikkelin videolta voit katsoa, miltä tunnelissa näyttää.

Yhdysvaltain rajavartiolaitos löysi tunnelin poistettuaan sen sisääntuloaukon metallilevyn El Pasossa Teksasissa. Alta paljastui tunneli, joka vei Juárezin kaupungin myrskyviemärijärjestelmään Meksikon puolelle.

Maanalaisia tunneleita Meksikon ja Yhdysvaltain väliltä on löytynyt 2000-luvulla jo yli tusinan verran. Muun muassa vuonna 2020 viranomaiset kertoivat löytäneensä Yhdysvaltain San Diegon ja Meksikon Tijuanan väliltä yli kilometrin pituisen tunnelin.

Nyt löytyneen tunnelin pituudesta ei ole kerrottu.

MTV Uutiset kävi tutustumassa Yhdysvaltain ja Meksikon väliseen salakuljetustunneliin vuonna 2021. Tuolloin Yhdysvaltain rajavartiosto raportoi lisääntyneestä kovien huumeiden salakuljetuksesta Meksikon puolelta.