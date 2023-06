Kirja-arvio: Lähti kuin kuppa Töölöstä

Historiantutkijoiden Hanna Lundell-Reinilän ja Antti Parpolan ytimekäs tietokirja ei anna vastausta tähän lentävään lauseeseen. Kuppaa Töölössä ja Helsingissä sen sijaan oli, välillä paljonkin. Ja on yhä.

Teos ei myöskään ole kattava kansallinen alan historia, siksi alaotsikossa lukee historiaa. Mutta se valottaa niin sukupuolitauteja, nykyään seksitauteja, ja niihin suhtautumista, missä on ollut aimo annos uskonnollis-siveellistä moraalipaniikkia ja pelkoa tuntemattoman edessä, kuin hoitokeinoja, tutkimusta ja hallintoa.

Seksistä ja siihen liittyvistä taudeista puhuminen on vasta viime aikoina vapautunut. Tosin, miten kävisi, jos nyt syntyisi 1980-luvun kaltainen hiv-epidemia, tuntematon tappava tauti, joka leimasi ja syrji hoitoja myöten erityisesti homoseksuaaleja.

Kansan moraalinvartijoina toimivat myös monen monet poliitikot ja kansanedustajat, kun eduskuntamme alkoi toimia. Naisten kontrollia parlamenttimme on harrastanut taajaan itsenäisyytemme aikana, oli (ja on) sitten kyse naisen seksuaalisuudesta tai vaikka sukunimestä.

Seksitautien, seksuaalisuuden ja avioliiton kolmiyhteys on ollut symbioottinen, ja kaikkea muuta kuin helppo.

Se liittyi myös biopolitiikkaan. Maailmansotien välissä heräsi huoli syntyvyydestä. Oli pelko, että maasta käyvät vähiin asekuntoiset miehet. Vuonna 1941 perustettiin Väestöliitto. Se asetti makuuhuonevelvollisuuksien vaateet korkealle: Ottaa kiinni Ruotsi väestömäärässä, mikä olisi tarkoittanut, että lapsia olisi ollut vähintään kuusi per perhe.

Kirjassa mainitaan monia lääkäreitä ja tutkijoita, mutta on hyvä tuoda esiin myös sosiaalihoitaja Hertta Dowiatt . Hän toimi monen hiv-tartunnan saaneen ”äitihahmona”, jopa majoitti kotonaa homomiehiä, jotka eivät uskaltaneet mennä kotiin muun perheen aids-kammon takia.

Tietoa, ehkäisyvälineitä ja suvaitsevaisuutta riittää. Kyse on välinpitämättömyydestä ja käsityksestä, että eihän se tauti nyt minuun tartu. Erityisen ikäväksi seksitaudin tekee se, että se tarttuu ilman suojaa, eikä sen saava välttämättä tiedä sairastuneensa, ennen kuin oireet ilmaantuvat.

Kirja on sujuva, napakka, informatiivinen ja kaikkea muuta kuin kuivakas. Helsingin sosiaalihistoriasta kiinnostuneelle se on antoisa, mutta seksitauteihin sairastuneet eivät pääse ääneen. Voipi olla, että sellaisen sairastanut tai yhä poteva ei toisaalta halua kauheasti tekemisiään haastatteluissa esitellä.

Kuvitukselle kiitos. Kuvia ja tietografiikkaa on runsaasti, ja ne elävöittävät tekstiä, ollen samalla oma keskeinen osansa.

On niin vanhoja lehtimainoksia, poliisin kuvia prostituoiduista, Helsingin katuja ja porttikongeja, ehkäisyvälinemainoksia, valistuspropagandaa Tom of Finlandiaa myöten, Fingerpori-sarjakuvaa, eri aikakausien kuvia sairaaloista ja klinikoilta, kuin vaikkapa SA-kuvan sota-ajan otos nuorista, elämänhaluisista saksalaissotilaasta ja ilmavalvontalotasta.

Hieman The Economist -lehden maineikkaiden kuvatekstien sävyä on kuvassa, missä kaksi hyväntuulisen näköistä tutkijaa on mikroskoopin äärellä: ”Yleensä klamydia erottaa pariskunnat, mutta klamydiatutkijat Pekka Saikun ja Maija Leinosen se yhdisti.”