Kirja-arvio: Italia, Putinin Venäjä ja Giorgia Meloni

Silvio Berlusconi on yksi yhden käden sormilla laskettavista Vladimir Putinin ystävistä, jopa rakkain, Kremlin diktaattori on itse sanonut.

Mediasta jo tiedämme, että Putin ja Berlusconi ovat lähetelleet toisilleen laatikollisia alkoholijuomia. Äijäbondailun merkeissä lahjoja on vaihdettu myös makuuhuonetavaroissa. Ehkä korkeaan ikään ehtineet autoritaariset machot yrittävät vielä viestiä viriiliyttään.

Italian Venäjä-kytköksistä kirjan kirjoittaneen tietokirjailija Anton Montin mukaan he tapasivat ensimmäisen kerran G8-maiden kokouksessa 2001. Berlusconi oli pohtinut, miksi Venäjä ei ole EU:ssa.

Alkoi homososiaalinen ystävyys, sellaiseksi se kai on luokiteltavissa, missä on myös aimo annos toinen toiselle pullistelua. (Berlusconin ja Putinin läheistä suhdetta kuvaa Montin lisäksi muiden muassa Alan Friedman myötäsukaisessa kirjassaan Berlusconi. Tarina miehestä, joka tuli, näki ja voitti Italian.)

Montin mukaan Berlusconi ei kuitenkaan ole ”alisteinen” tai ”velkaa” Putinille, koska Italian moninkertainen pääministeri on rikkaana itsellinen.

Oli ja on kulttuuriyhteyksiä. Mussolini solmi diplomaattisuhteet Neuvostoliittoon etujoukossa. On syyllisyyden tunnetta yhä ylläpitävät italialaisten sotarikokset neuvostosotilaita vastaan toisessa maailmansodassa.

Venäläisten Italia-suhdetta Monti kuvaa hyvin niukasti. Ainakin Italialainen iskelmämusiikki on ollut suosittua itänaapurissamme. San Remon laulufestivaalit näytettiin neuvostotelevisiossa. Artistinimellä Al Bano tunnettu laulaja puolestaan julisti 2018 olevansa putinisti, onhan Putin uskonnollinen ihminen.

Italian nykyhallituksessa istuu varapääministerinä oikeistopopulistisen Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini. Hän on esitellyt omia Putin-mieltymyksiään muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Samaan putinistiporukkaan kuuluu oikeistopopulisteja ja äärioikeistoa monista EU-maista. Venäjän puolella näkyvä ideologinen keskustelukumppani on Aleksandr Dugin, Putinin yksi imperialistisista lempiajattelijoista.

Salvinin pomo, pääministeri Giogia Meloni on ottanut muiden eurooppalaisjohtajien tavoin – Unkarin Viktor Orbán pois lukien – tiukan linjan Putinin Venäjään.

Ulkopoliittisesti Meloni pitää tärkeimpänä liittolaisena Yhdysvaltoja, mutta hän on myös ”suverenisti”, eli Italian etu on ensisijainen etu, ja Italia pitää nähdä Saksan ja Ranskan rinnalla yhtenä EU:n suurista.

Kielitaitoinen yksinhuoltaja Meloni on noussut vaatimattomista roomalaisista taustoista pitkälle, keskellä patriarkaalista ja naisia esineellistävää Italiaa. Tällainen polku vaatii tahdonvoimaa ja poliittista hoksnokkaa.

Hän lähti teini-ikäisenä politiikkaan uusfasistitaustaiseen MSI:hin (Movimento sociale italiano). Nyt Meloni edustaa perustamaansa Italian veljet -puoluetta, joka on arvovanhoillinen: kristilliset arvot kuten abortin vastustaminen, kansalliset identiteetit, siirtolaisvastaisuus, islamin vastustaminen.

Fasismille käsitteenä ei ole tyhjentävää määritelmää, italialaisetkin ovat erimielisiä siitä, mitä se lopulta on. Melonin mukaan fasismi on korjaamattoman paha. Vaikka Italian veljet -puolueen symbolina on aiemmin uusfasistisen MSI:n liekkisymboli.