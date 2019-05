Kirja-arvio: Bongaa Suomen luonnon perhosten Big Five

Eino Leino tuossa mittailee talven jäljiltä herännyttä Suomen luontoa runossaan Vanhoille. Silkkisiipi lienee päiväperhonen, kun se on Leinon verkkokalvolla karkeloinut.

Suomessa on dokumentoitu 122 päiväperhoslajia. Osa niistä on vain vierailulla, ennen talven tuloa ne lentävät jälleen pois lämpimään Välimerelle ja Afrikkaan. Yksi näistä on amiraali. Jos talvemme muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä lämpimämmiksi, ehkä tämä isokokoinen ja kaunis silkkisiipi jää tänne pysyvästi.