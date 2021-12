Kipukohtaus vei Saija Tuupasen sairaalaan – kertoo nyt, mitä oppi tapauksesta: "Edessä totaalinen itsensä hoitamisjakso"

– Olin niin kipeä, etten osaa edes kuvailla kipua. Ensiksi se oli toispuoleista, mutta sitten se levisi kaikkialle. Oloni on vielä voipunut, mutta paljon parempi kuin viikonloppuna. Pääkipu kyllä pysäytti itseni ja se todella otti koville, Tuupanen kertoo MTV Uutisille.

– Minulla on ollut tiivis syksy töiden osalta ja kuormittumiseni on tapahtunut pikkuhiljaa. Kroppani oli väsynyt ja rasittunut, jonka lisäksi iskivät kuume ja nuha. Lääkäri ei osannut antaa lopullista yksittäistä diagnoosia.

– Siellä oli uskomattoman hieno ja välittävä palvelu. He näkivät heti, miten huono oloni oli ja sain petipaikan. Jos kipu tulee uudestaan, minun pitää mennä välittömästi takaisin sairaalaan. Vielä ei sellaista ole onneksi ollut. Nyt täytyykin keräillä isosti voimia kevättä varten.

– Olen vuosien mittaan ollut välillä uupunut ja oppinut sitä kautta kuuntelemaan itseäni. Vapaata on viime aikoina ollut paljon, joten on ollut ihana mennä ja tehdä keikkoja. Sitten sitä kuitenkin huomaamattaan väsyy, kun on niin kivaa. En siis ollut kuitenkaan kuunnellut itseäni tarpeeksi.