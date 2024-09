Kimi Räikkönen sai pojastaan kinkkisen kysymyksen – vastaus huokui tyyliä

– On ollut kiireistä. Muutimme Italiaan, olen ollut mekaanikko Robinille, Rianna harrastaa voimistelua ja meillä on pienokainen (Grace), joten kiireistä perhe-elämää! Mutta se on ollut hienoa, Räikkönen sanaili edellisvuosistaan F1:n viralliselle sivustolle oltuaan seuraamassa viime viikonloppuna Monzassa ajettua Italian GP:tä.

Monzassa viihtyi koko Räikkösen perhe. Robin muun muassa ikuistettiin yhteiskuviin eri F1-huippukuskien kanssa.

– Lapset halusivat tulla. He nauttivat ja näimme paljon vanhoja ystäviä, joten en voi valittaa. Vierailemissamme tiimeissä oli toki paljon uusia kasvoja, joten tämä muuttuu nopeasti!

Vuoden 2007 maailmanmestari päätti F1-uransa vuonna 2021 Alfa Romeon puikoissa.

F1-kysymys Robinista

Räikkösen tätä nykyä yhdeksänvuotias Robin-poika on ajanut hienosti kartingia ja voittoja on ropissut. Jäämieheltä kysyttiin jo, millaiset todennäköisyydet hänen jälkikasvullaan on seurata isänsä jalanjälkiä ja päästä joskus formula ykkösiin.

AIhe on toki suomalaisittain kiintoisa – sinivalkokuljettajien virta F1:een on lähivuosina vaarassa tyrehtyäkin – mutta Robin on vielä todella nuori.

Isä-Räikkönen antoi pojastaan tyylikkään vastauksen.

– Aa, hän nauttii. Kaikki menee hienosti. Katsotaan. Tuleeko jotain vai ei, kuka tietää. Hänellä on kuitenkin hauskaa – se on pääasia.

"Hyvä F1:lle ja kaikille faneille"

Räikkönen sanoi, ettei hän katsele F1:tä nykyään paljon, koska perheen kanssa piisaa aina puuhailemista.

– Kun olemme olleet kotona ja sitä on tullut televisiosta, katson, olen yhä kiinnostunut, mutta en tiedä kuitenkaan kaikkea kuten ennen.

– On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten aina menee. Näyttää siltä, että kilpailu tiivistyy, joten se on hyvä F1:lle ja kaikille faneille.

Italian Kimi

Räikköseltä udeltiin toki myös mietteitä 18-vuotiaasta nimikaimastaan Kimi Antonellista, joka ajoi Mercedeksellä ensimmäisen virallisen F1-sessionsa vapaissa harjoituksissa Monzassa. Italialaisesta tulee ensi vuodesta alkaen tiimin kisakuljettaja.

– Se on hienoa. Ensi vuodeksi on tulossa paljon uusia kasvoja, paljon uusia kuljettajia F1:een. Se on hyväksi lajille, ja on myös hienoa saada italialainen sarjaan. Se on nähdäkseni hyväksi kaikille.